Nuevos precios del combustible en Panamá regirán del 6 al 19 de febrero

Los nuevos precios del combustible para las gasolinas de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre, reflejan un incremento.

La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios del combustible para las gasolinas de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre, los cuales estarán vigentes desde el viernes 6 hasta el jueves 19 de febrero de 2026.

  • Gasolina de 95 octanos: 088.5 (+3.4)
  • Gasolina de 91 octanos: 082.7 (+2.9)
  • Diésel bajo en azufre: 83.5 (+4.5)
La entidad explicó que los precios de referencia se calculan con base en las cotizaciones internacionales de los productos terminados, gasolinas y diésel, en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país. Este ajuste se realiza cada 14 días.

Durante el periodo evaluado, las cotizaciones internacionales registraron una tendencia al alza, impulsada por factores climatológicos extraordinarios en Estados Unidos. Entre ellos, severas tormentas invernales que han provocado la interrupción de aproximadamente el 15 % de la producción, así como la paralización operativa de refinerías estratégicas en la Costa del Golfo.

A esto se suma el incremento estacional en la demanda de combustibles para calefacción, lo que ha reducido la capacidad de procesamiento y presionado al alza los precios internacionales.

