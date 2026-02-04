IDAAN inicia estudio para nueva planta potabilizadora en Panamá Este

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) dio inicio al estudio de factibilidad para evaluar la construcción de una nueva planta potabilizadora en Panamá Este, proyecto que cuenta con la cooperación técnica y financiera del Gobierno del Reino Unido.

La iniciativa surge como respuesta al crecimiento poblacional que ha experimentado esta región del país en los últimos años, lo que ha incrementado la demanda de agua potable.

Idaan impulsa estudio para potabilizadora en Panamá Este

Como parte del proceso, el director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, sostuvo una reunión de trabajo con Katharine Felton, jefa adjunta de la misión diplomática del Reino Unido en Panamá, y representantes de la empresa consultora WSP Global Inc., liderados por Lina Nieto, especialista en Agua de la oficina del Reino Unido.

La consultora WSP, con presencia en más de 50 países, fue seleccionada por el gobierno británico para desarrollar el estudio dentro del programa de cooperación técnica no reembolsable entre ambas naciones.

Proyecto busca garantizar abastecimiento de agua

Según explicó Villarreal, la nueva planta potabilizadora es considerada una prioridad para el Gobierno Nacional, con el objetivo de asegurar el suministro de agua potable ante el crecimiento urbano que registra Panamá Este y su proyección a futuro.

"La nueva planta potabilizadora del Este es una prioridad para el gobierno nacional liderado por el presidente José Raúl Mulino, con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua potable a la población", señaló el funcionario.

Componentes del estudio

El análisis contempla tres elementos principales:

Toma de agua cruda en el río Mamoní , en el distrito de Chepo.

, en el distrito de Chepo. Construcción de una planta potabilizadora en Chepo , con capacidad inicial de producción de 20 millones de galones de agua diarios, con posibilidad de ampliarse hasta 60 millones de galones en el futuro.

, con capacidad inicial de producción de 20 millones de galones de agua diarios, con posibilidad de ampliarse hasta 60 millones de galones en el futuro. Interconexión mediante tuberías con el anillo hidráulico Este, para reforzar el suministro en sectores como Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre y Las Mañanitas.

El desarrollo de esta obra forma parte de los planes de expansión de la red de abastecimiento de agua potable en áreas de rápido crecimiento poblacional, con miras a mejorar la calidad del servicio y reducir deficiencias en el suministro.