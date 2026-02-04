CSS lanza "Médicos con Corazón" para reducir mora quirúrgica

El Despacho de la Primera Dama y la Caja de Seguro Social ( CSS ) presentaron oficialmente el programa “Médicos con Corazón”, una iniciativa de voluntariado médico que busca reducir la mora quirúrgica y mejorar el acceso a los servicios de salud para miles de asegurados en todo el país.

Durante el acto de lanzamiento, se realizó la entrega simbólica del chaleco a la madrina de honor del programa, Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República, quien participó en la actividad junto al presidente José Raúl Mulino.

Programa busca sumar médicos especialistas voluntarios

image

La iniciativa pretende incorporar el trabajo solidario de médicos especialistas que deseen aportar su experiencia y conocimientos para fortalecer la atención médica en Panamá. Los profesionales interesados pueden inscribirse a través del portal habilitado por la CSS.

“Médicos con Corazón une a la Caja de Seguro Social y al Despacho de la Primera Dama con médicos que deciden regalar lo más valioso que tienen: su tiempo, su conocimiento y su experiencia. No por obligación ni por reconocimiento, sino porque saben que, para alguien, esa consulta o cirugía puede cambiarle la vida”, expresó la primera dama durante el lanzamiento.

Respuesta ante uno de los principales retos del sistema de salud

Actualmente, la mora quirúrgica representa uno de los mayores desafíos del sistema sanitario, situación que ha sido agravada por la escasez de especialistas, el aumento en la demanda de servicios y limitaciones para cubrir jornadas extraordinarias.

Ante este escenario, la CSS y el Despacho de la Primera Dama impulsan una propuesta que busca aprovechar el talento humano del sector salud mediante jornadas médicas y quirúrgicas organizadas, utilizando la infraestructura hospitalaria disponible.

image

Por su parte, el director de la CSS destacó que la iniciativa busca transformar la atención médica en el país.

“Hoy damos un paso más hacia un sistema de salud que no solo cure, sino que acompañe; que no solo trate, sino que consuele; que no solo funcione, sino que abrace”, manifestó. “Hoy damos un paso más hacia un sistema de salud que no solo cure, sino que acompañe; que no solo trate, sino que consuele; que no solo funcione, sino que abrace”, manifestó.

Inspirado en experiencias exitosas

El programa está basado en modelos de voluntariado médico implementados en Panamá y en otros países, con resultados positivos en la reducción de listas de espera y mejora de la calidad del servicio.

Con “Médicos con Corazón”, la CSS aspira a fortalecer su capacidad operativa, mejorar la percepción institucional y ofrecer soluciones concretas para disminuir los tiempos de espera en cirugías y consultas especializadas, beneficiando a miles de panameños asegurados.