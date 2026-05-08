CSS anuncia cierre parcial de urgencias en policlínica de San Francisco este 9 de mayo

CSS anuncia cierre parcial de urgencias en policlínica de San Francisco

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Policlínica Dr. Carlos N. Brin realizará un cierre parcial del servicio de urgencias este sábado 9 de mayo debido a trabajos de limpieza profunda.

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¿Qué horario tendrá el cierre?

La suspensión temporal del servicio será:

Sábado 9 de mayo

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La atención de urgencias se reanudará a partir de la 1:00 p.m., manteniendo su horario regular hasta las 7:00 p.m.

Limpieza forma parte de cronograma de mantenimiento

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La CSS explicó que estos trabajos cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud de Panamá, mediante la Resolución No. 161 del 20 de marzo de 2026.

Además, indicó que las jornadas forman parte de un cronograma de mantenimiento programado para realizarse dos sábados de cada mes hasta diciembre de 2026.

¿Dónde atenderse durante el cierre?

Los usuarios que necesiten atención de urgencias durante el periodo de limpieza podrán acudir a centros médicos con servicio disponible las 24 horas:

Policlínica Manuel María Valdés

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

La CSS agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.