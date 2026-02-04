Bono permanente 2026: ¿Cuánto recibirán jubilados y pensionados según la CSS?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en 2026 el bono permanente , como parte del Programa de Beneficios Permanentes, establecido mediante la Ley 964 de 2024.

Este beneficio económico contempla tres pagos durante el año, con el objetivo de brindar apoyo adicional a los beneficiarios.

¿Cuándo será el primer pago del bono permanente en 2026?

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el primer pago del bono permanente se realizará en el mes de abril de 2026, por un monto de: B/. 50.00. Posteriormente, la CSS efectuará otros desembolsos durante el año.

cepanim-jubilados Presidencia

Meses y montos del bono permanente en 2026

La distribución del beneficio económico será la siguiente:

Abril: B/. 50.00

B/. 50.00 Agosto: B/. 50.00

B/. 50.00 Diciembre: B/. 40.00

En total, los jubilados y pensionados recibirán B/. 140.00 durante el año 2026.

El bono permanente forma parte de las medidas implementadas para fortalecer la protección social y apoyar a los adultos mayores que dependen de sus pensiones como principal fuente de ingreso.

Las autoridades han reiterado que los pagos se realizarán conforme al calendario establecido por la institución y utilizando los mecanismos habituales de desembolso.