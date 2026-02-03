Atención jubilados y pensionados: pago por ACH este miércoles y cheques el jueves

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago del mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben su pensión mediante transferencia bancaria (ACH) como para los beneficiarios que cobran por cheque.
Fechas de pago según modalidad a jubilados y pensionados
Pago por ACH (transferencia bancaria y cajeros automáticos):
- Miércoles 4 de febrero de 2026
Pago por cheque:
- Jueves 5 de febrero de 2026
La CSS recordó que los pagos acreditados por ACH estarán disponibles desde las primeras horas del día en las cuentas bancarias de los jubilados y pensionados que utilizan este sistema.
Recomendaciones de la CSS
La entidad reiteró el llamado a los beneficiarios para que:
- Verifiquen con anticipación su método de pago.
- Respeten estrictamente las fechas asignadas.
- Acudan únicamente a los puntos autorizados en caso de cobro por cheque.
Estas medidas buscan evitar aglomeraciones, reducir tiempos de espera y garantizar la seguridad y comodidad durante las jornadas de pago. La CSS recordó además que cualquier cambio o aviso adicional será comunicado a través de sus canales oficial