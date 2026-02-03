Atención jubilados y pensionados: pago por ACH este miércoles y cheques el jueves

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago del mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados , tanto para quienes reciben su pensión mediante transferencia bancaria (ACH) como para los beneficiarios que cobran por cheque.

Según informó la entidad, los pagos se efectuarán en fechas separadas, de acuerdo con el método de desembolso asignado a cada pensionado, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: CSS citas médicas: cómo solicitar atención en Mi Caja Digital paso a paso

Fechas de pago según modalidad a jubilados y pensionados

Pago por ACH (transferencia bancaria y cajeros automáticos):

Miércoles 4 de febrero de 2026

Pago por cheque:

Jueves 5 de febrero de 2026

La CSS recordó que los pagos acreditados por ACH estarán disponibles desde las primeras horas del día en las cuentas bancarias de los jubilados y pensionados que utilizan este sistema.

Recomendaciones de la CSS

La entidad reiteró el llamado a los beneficiarios para que:

Verifiquen con anticipación su método de pago .

. Respeten estrictamente las fechas asignadas .

. Acudan únicamente a los puntos autorizados en caso de cobro por cheque.

Estas medidas buscan evitar aglomeraciones, reducir tiempos de espera y garantizar la seguridad y comodidad durante las jornadas de pago. La CSS recordó además que cualquier cambio o aviso adicional será comunicado a través de sus canales oficial