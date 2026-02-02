CSS citas médicas: cómo solicitar atención en Mi Caja Digital paso a paso

A través de la plataforma Mi Caja Digital, la Caja de Seguro Social ( CSS ) permite a los asegurados solicitar citas médicas en línea para recibir atención en las policlínicas a nivel nacional, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

El portal web ofrece múltiples servicios digitales que facilitan los trámites de salud y económicos de asegurados, jubilados y pensionados.

Servicios disponibles en Mi Caja Digital

Entre las principales opciones que ofrece la plataforma se encuentran:

Solicitud y consulta de citas médicas

Descarga de la ficha digital

Talonario para jubilados y pensionados

Verificación de beneficiarios del grupo familiar

Consulta de aportaciones al sistema

¿Cómo solicitar una cita médica en la CSS?

Para agendar una cita médica en Mi Caja Digital, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal web oficial: https://w3.css.gob.pa/

Haz clic en la opción “Solicitud de citas”

Completa tus datos personales:

Número de celular Correo electrónico Dirección

Selecciona la policlínica donde deseas atenderte

donde deseas atenderte Elige el turno disponible

Verifica la información y confirma la solicitud

La confirmación de la cita será enviada al correo electrónico registrado.

Este mismo procedimiento aplica si deseas agendar una cita para alguno de tus dependientes, ingresando previamente a la opción “Grupo familiar” y realizando la solicitud desde el perfil del beneficiario.

¿Cómo acceder a otros servicios de Mi Caja Digital?

En la sección “Mis Servicios”, los usuarios pueden:

Consultar su núcleo familiar registrado en la CSS

Revisar, programar o cancelar citas médicas

