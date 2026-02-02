Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 16:29

CSS citas médicas: cómo solicitar atención en Mi Caja Digital paso a paso

Conoce cómo solicitar citas médicas en Mi Caja Digital de la CSS. Pasos, servicios disponibles y cómo agendar citas para dependientes.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

A través de la plataforma Mi Caja Digital, la Caja de Seguro Social (CSS) permite a los asegurados solicitar citas médicas en línea para recibir atención en las policlínicas a nivel nacional, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

El portal web ofrece múltiples servicios digitales que facilitan los trámites de salud y económicos de asegurados, jubilados y pensionados.

Servicios disponibles en Mi Caja Digital

Entre las principales opciones que ofrece la plataforma se encuentran:

  • Solicitud y consulta de citas médicas
  • Descarga de la ficha digital
  • Talonario para jubilados y pensionados
  • Verificación de beneficiarios del grupo familiar
  • Consulta de aportaciones al sistema

¿Cómo solicitar una cita médica en la CSS?

Para agendar una cita médica en Mi Caja Digital, debes seguir estos pasos:

Completa tus datos personales:

    • Número de celular

    • Correo electrónico

    • Dirección

  • Selecciona la policlínica donde deseas atenderte
  • Elige el turno disponible
  • Verifica la información y confirma la solicitud

La confirmación de la cita será enviada al correo electrónico registrado.

Este mismo procedimiento aplica si deseas agendar una cita para alguno de tus dependientes, ingresando previamente a la opción “Grupo familiar” y realizando la solicitud desde el perfil del beneficiario.

¿Cómo acceder a otros servicios de Mi Caja Digital?

En la sección “Mis Servicios”, los usuarios pueden:

  • Consultar su núcleo familiar registrado en la CSS
  • Revisar, programar o cancelar citas médicas

Mientras que en “Servicios económicos”, están disponibles:

  • Descarga de la ficha digital
  • Talonario para jubilados y pensionados
  • Consulta del total de aportaciones
  • Calculadora de aportes futuros
