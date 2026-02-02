CSS citas médicas: cómo solicitar atención en Mi Caja Digital paso a paso

A través de la plataforma Mi Caja Digital, la Caja de Seguro Social (CSS) permite a los asegurados solicitar citas médicas en línea para recibir atención en las policlínicas a nivel nacional, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
El portal web ofrece múltiples servicios digitales que facilitan los trámites de salud y económicos de asegurados, jubilados y pensionados.
Servicios disponibles en Mi Caja Digital
Entre las principales opciones que ofrece la plataforma se encuentran:
- Solicitud y consulta de citas médicas
- Descarga de la ficha digital
- Talonario para jubilados y pensionados
- Verificación de beneficiarios del grupo familiar
- Consulta de aportaciones al sistema
¿Cómo solicitar una cita médica en la CSS?
Para agendar una cita médica en Mi Caja Digital, debes seguir estos pasos:
-
Ingresa al portal web oficial: https://w3.css.gob.pa/
-
Haz clic en la opción “Solicitud de citas”
Completa tus datos personales:
-
-
Número de celular
Correo electrónico
Dirección
-
- Selecciona la policlínica donde deseas atenderte
- Elige el turno disponible
- Verifica la información y confirma la solicitud
La confirmación de la cita será enviada al correo electrónico registrado.
Este mismo procedimiento aplica si deseas agendar una cita para alguno de tus dependientes, ingresando previamente a la opción “Grupo familiar” y realizando la solicitud desde el perfil del beneficiario.
¿Cómo acceder a otros servicios de Mi Caja Digital?
En la sección “Mis Servicios”, los usuarios pueden:
- Consultar su núcleo familiar registrado en la CSS
- Revisar, programar o cancelar citas médicas
Mientras que en “Servicios económicos”, están disponibles:
- Descarga de la ficha digital
- Talonario para jubilados y pensionados
- Consulta del total de aportaciones
- Calculadora de aportes futuros