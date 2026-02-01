Panamá Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 09:49

CSS pagará este miércoles la primera quincena a jubilados y pensionados

La CSS confirmó el pago de la primera quincena de febrero 2026 para jubilados y pensionados. Conoce fechas según ACH o cheque.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben el beneficio mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán en fechas separadas, según el método de pago establecido para cada beneficiario.

CSS pagará primera quincena a jubilados y pensionados el 4 y 5 de febrero

Fechas de pago – febrero 2026

JUBILADOSPROTESTA

ACH (transferencia bancaria y cajeros automáticos):

  • Miércoles 4 de febrero

Pago por cheque:

  • Jueves 5 de febrero

Recomendaciones de la CSS

La CSS reiteró el llamado a los jubilados y pensionados a verificar con anticipación su método de pago, respetar las fechas asignadas y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el fin de evitar contratiempos y aglomeraciones durante las jornadas de pago.

La institución recordó que cumplir con el calendario contribuye a un proceso más ágil y seguro para todos los beneficiarios.

