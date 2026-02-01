IFARHU recibe documentos de becas universitarias desde el 2 de febrero de 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio del proceso de recepción de documentos académicos y bancarios para estudiantes universitarios que mantienen becas y asistencias económicas vigentes otorgadas antes del año 2026.
Según informó la entidad, la entrega de documentación se realizará en las distintas regionales del IFARHU, de acuerdo con el cronograma oficial establecido para cada universidad y facultad.
Inicio en sede central del IFARHU
En el caso de la sede central, la recepción de documentos comenzará el lunes 2 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
El IFARHU aclaró que solo se atenderá a las universidades y facultades previamente listadas en el calendario oficial, por lo que recomienda a los estudiantes verificar su fecha correspondiente antes de acudir.
Documentos requeridos Estudiantes de la Universidad de Panamá
- Créditos oficiales del II semestre 2025.
- Matrícula de Verano 2026, con código QR.
- Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (solo quienes no la hayan entregado anteriormente).
Estudiantes de universidades particulares (privadas)
- Créditos del II período (quienes no los hayan entregado).
- Créditos del III cuatrimestre 2025.
- Matrícula del I cuatrimestre 2026.
- Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (en caso de no haberla presentado previamente).
Recomendación del IFARHU
La institución exhortó a los estudiantes a mantenerse atentos a la programación de su regional, así como a entregar la documentación completa y en las fechas indicadas, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus beneficios económicos.