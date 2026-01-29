IFARHU pagará el PASE-U del 2 al 6 de febrero en Colón, Veraguas y Guna Yala

Un total de 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala recibirán el pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) del 2 al 6 de febrero de 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
Esta jornada corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, la cual está condicionada al promedio final del estudiante, y beneficiará a alumnos de primaria, premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares del país.
PASE-U febrero 2026: IFARHU pagará a 118 mil estudiantes
El IFARHU detalló que el desembolso total asciende a B/.11,832,350, como parte del apoyo económico dirigido a fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción estudiantil.
Requisitos para cobrar el PASE-U
Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar los siguientes documentos:
- Cédula del estudiante
- Cédula del representante legal
- Boletín final con sello fresco
En caso de que el estudiante o acudiente no pueda asistir personalmente, se deberá presentar:
- Carta de autorización
- Copia de la cédula del estudiante
- Copia de la cédula del acudiente
- Copia de la cédula de la persona autorizada
Fechas y centros de pago
El IFARHU indicó que las fechas específicas, centros de pago y cronogramas detallados estarán disponibles en su sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa.
Asimismo, exhortó a padres de familia y estudiantes a mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU, donde se anunciarán las próximas regiones educativas que serán atendidas en esta fase de pagos.