Tercer pago del PASE-U: el IFARHU realizará entrega de cheques el viernes 30 de enero

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) continuará el viernes 30 de enero de 2026 con la jornada de pagos dirigida a estudiantes beneficiarios en distritos de la provincia de Coclé y la comarca Guna Yala, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

También te puede interesar: Tercer pago del PASE-U: IFARHU continúa la entrega de cheques este 29 de enero, conoce dónde

IFARHU Pago de PASE-U continuará el viernes 30 de enero de 2026. IFARHU

Detalles de los pagos del PASE-U

De acuerdo con la información oficial, en la provincia de Coclé los pagos se efectuarán en los distritos de Aguadulce y Antón, mientras que en la comarca Guna Yala la entrega del beneficio se realizará para los estudiantes del Corregimiento de Nargana.

El horario establecido será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes asistir con tiempo suficiente para completar el proceso sin inconvenientes.