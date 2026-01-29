Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 10:55

Tercer pago del PASE-U: el IFARHU realizará entrega de cheques el viernes 30 de enero

Beneficiarios del PASE-U de la Provincia de Coclé y la comarca Guna Yala podrán retirar el apoyo económico en horario regular.

IFARHU continua desembolso de PASE-U.

IFARHU continua desembolso de PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continuará el viernes 30 de enero de 2026 con la jornada de pagos dirigida a estudiantes beneficiarios en distritos de la provincia de Coclé y la comarca Guna Yala, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

IFARHU
Pago de PASE-U continuará el viernes 30 de enero de 2026.

Pago de PASE-U continuará el viernes 30 de enero de 2026.

Detalles de los pagos del PASE-U

De acuerdo con la información oficial, en la provincia de Coclé los pagos se efectuarán en los distritos de Aguadulce y Antón, mientras que en la comarca Guna Yala la entrega del beneficio se realizará para los estudiantes del Corregimiento de Nargana.

El horario establecido será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes asistir con tiempo suficiente para completar el proceso sin inconvenientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del PASE-U: IFARHU publica nuevas provincias en su calendario para la entrega de cheque

Tercer pago del PASE-U 2025: IFARHU amplía entrega de cheques a provincias

Tercer pago del PASE-U: IFARHU continúa la entrega de cheques este 29 de enero, conoce dónde

Recomendadas

Más Noticias