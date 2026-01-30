Los Santos Nacionales -  30 de enero de 2026 - 16:48

IDAAN suspenderá operaciones de la planta Rufina Alfaro este martes 3 de febrero

El IDAAN reiteró el llamado a almacenar agua de forma responsable, priorizando su uso para actividades esenciales mientras duren las labores.

Noemí Ruíz
La planta potabilizadora Rufina Alfaro, ubicada en la provincia de Los Santos, estará fuera de operaciones el próximo martes 3 de febrero, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento programados, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Durante este periodo, varias comunidades de la región quedarán sin el suministro de agua potable, por lo que la entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias.

Sectores que estarán sin agua según el IDAAN

De acuerdo con el IDAAN, las áreas afectadas serán:

  • Los Olivos
  • El Bongo
  • Llano Largo
  • La Villa de Los Santos
  • El Ejido
  • Santa Ana
  • Guararé
  • Las Tablas
  • Las Palmitas

La institución señaló que, una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del servicio será progresivo, por lo que algunas zonas podrían experimentar baja presión temporal.

El IDAAN reiteró el llamado a almacenar agua de forma responsable, priorizando su uso para actividades esenciales mientras duren las labores.

