IDAAN suspenderá operaciones de la planta Rufina Alfaro este martes 3 de febrero

La planta potabilizadora Rufina Alfaro, ubicada en la provincia de Los Santos, estará fuera de operaciones el próximo martes 3 de febrero, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento programados, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) .

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante este periodo, varias comunidades de la región quedarán sin el suministro de agua potable, por lo que la entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias.

Sectores que estarán sin agua según el IDAAN

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2017342260208112129?s=20&partner=&hide_thread=false La planta potabilizadora Rufina Alfaro en Los Santos estará fuera de operaciones el próximo martes 3 de febrero en horario de 6:00pm - 10:00pm, por trabajos de mantenimiento.



Estarán sin suministro de agua los siguientes sectores: Los Olivos, El Bongo, Llano Largo, La Villa de… pic.twitter.com/7VWOD6ksHU — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

De acuerdo con el IDAAN, las áreas afectadas serán:

Los Olivos

El Bongo

Llano Largo

La Villa de Los Santos

El Ejido

Santa Ana

Guararé

Las Tablas

Las Palmitas

La institución señaló que, una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del servicio será progresivo, por lo que algunas zonas podrían experimentar baja presión temporal.

El IDAAN reiteró el llamado a almacenar agua de forma responsable, priorizando su uso para actividades esenciales mientras duren las labores.