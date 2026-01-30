Caso Odebrecht: multan a testigo por no comparecer ante el Tribunal

La jueza Baloísa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, sancionó a Olmedo Méndez Trivaldo, testigo propuesto por la Fiscalía, por no comparecer ante el Tribunal, pese a haber sido debidamente citado. La inasistencia se produjo durante el tercer día de audiencia del caso Odebrecht , en una jornada centrada en el análisis de sociedades y cuentas financieras vinculadas al proceso judicial.

Ante la ausencia injustificada, la jueza impuso una multa al testigo, reiterando la obligatoriedad de comparecer cuando se es citado formalmente por el Tribunal.

Continúa comparecencia de perito financiero en caso ODEBRECHT

Durante la misma jornada, por tercer día consecutivo, el perito financiero Antonio Lin compareció ante el Tribunal para ampliar detalles del informe financiero elaborado dentro de la causa Odebrecht.

En esta fase del juicio, abogados defensores de varios imputados realizaron repreguntas relacionadas con los hallazgos del peritaje, específicamente sobre movimientos financieros, sociedades y cuentas bancarias analizadas en el expediente.

El proceso judicial continúa bajo la dirección de la jueza Baloísa Marquínez, dentro de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, donde se investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.