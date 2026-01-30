Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de cobro durante el mes de febrero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República dieron a conocer el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos , correspondiente al primer semestre de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado.

Importante mencionar que el pago del Décimo Tercer Mes será el 20 de febrero

El cronograma incluye a trabajadores de distintas entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Presidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), así como otras instituciones del sector público.

image

Fechas de pago – febrero 2026

11 y 25 de enero : Recibirán su salario los trabajadores del Sistema Penal Acusatorio , el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Policía Nacional .

12 y 26 de febrero : Corresponde el pago a los funcionarios de la Asamblea Nacional , Contraloría General de la República , Presidencia de la República , Ministerio de Relaciones Exteriores , Ministerio de Comercio e Industrias , Ministerio de Obras Públicas , Ministerio de Economía y Finanzas , Ministerio de Gobierno , Ministerio de Seguridad Pública , Ministerio de Ambiente , Ministerio de Cultura , Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo .

13 y 27 de febrero: Cobrarán sus salarios los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas.

El MEF y la Contraloría recomendaron a los funcionarios verificar la fecha que les corresponde dentro del calendario oficial, a fin de realizar una adecuada planificación financiera.

Para conocer el detalle completo del cronograma del primer semestre del año, los interesados pueden consultar el documento oficial titulado “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026 ”, disponible en los canales institucionales del Gobierno Nacional.