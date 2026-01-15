Pago de intereses CEPADEM: cuándo cobrarán jubilados y pensionados y quiénes serán beneficiados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 727 del 2021 para que el Gobierno Nacional salde la deuda histórica correspondiente al pago de los intereses por mora del CEPADEM , un beneficio dirigido a jubilados, pensionados y sus herederos, relacionado con la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, la entrega de estos pagos está prevista para junio de 2026, y se realizará de forma ordenada, tomando en cuenta la importancia social de este compromiso asumido por el Estado panameño con miles de beneficiarios.

Intereses CEPADEM: ¿Cómo se realizará el pago?

"Honraremos el pago de una deuda histórica... que corresponde a los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre los años 1972 y 1983", anunció este jueves el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino.



El mandatario explicó que el pago se ejecutará…

Mulino explicó que el desembolso se hará mediante Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), instrumentos que:

Tienen valor económico

Son transferibles

No están sujetos a impuestos

No pueden ser embargados

Estos certificados representan el reconocimiento oficial de la deuda por intereses generados debido al atraso en el pago del CEPADEM.

¿Quiénes serán beneficiados?

#LoÚltimo | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 506 del 15 de enero de 2026, relacionada con el pago de los intereses por los décimos retenidos entre los años 1972 y 1983.



Para honrar este compromiso serán utilizados los Certificados de Pago Negociables…

El Certificado de Pago del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) corresponde a los intereses generados por el décimo tercer mes durante el período comprendido entre 1972 y 1983, una deuda que ha sido reconocida legalmente, con respaldo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la normativa vigente, el beneficio aplica a:

Trabajadores que laboraron entre 1972 y 1983

Personas con derecho adquirido, incluso si aún se mantienen activas laboralmente

Herederos de beneficiarios fallecidos

La ley establece que cada beneficiario debe recibir el monto total que le corresponde, descontando los pagos parciales realizados en años anteriores, hasta completar la suma histórica adeudada.