Mi Primer Empleo: Presidente Mulino anuncia apertura de 5 mil puestos de trabajo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la creación de 5 mil nuevos puestos de trabajo a través del programa Mi Primer Empleo , así como la apertura de unas 30 mil plazas adicionales vinculadas a obras de infraestructura que se ejecutarán en distintas regiones del país.

El anuncio se dio durante el período de preguntas en la conferencia de prensa semanal, donde el mandatario se refirió a las acciones del Gobierno para impulsar la generación de empleo y reducir el índice de desempleo, una de las principales preocupaciones de su administración.

Obras públicas impulsarán el empleo

Mulino detalló que, para el presente trimestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé la apertura de alrededor de 30,000 plazas laborales, gracias al volumen de proyectos de infraestructura vial que se desarrollan a nivel nacional.

MOP reporta 21% de avance en obras de rehabilitación

Estas oportunidades, según explicó, permitirán que panameños de distintas provincias accedan a empleo formal, dinamizando la economía local y fortaleciendo el mercado laboral.

‍‍ Mi Primer Empleo generará 5 mil plazas

El presidente también informó que, con los fondos pagados por la mina al Gobierno, se crearán 5 mil puestos de trabajo dentro del programa Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes y personas que buscan su primera experiencia laboral.

El presidente también informó que, con los fondos pagados por la mina al Gobierno, se crearán 5 mil puestos de trabajo dentro del programa Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes y personas que buscan su primera experiencia laboral.

"El objetivo es que esos fondos sean bien utilizados y beneficien a quienes necesitan un primer trabajo para salir adelante en la vida", subrayó Mulino.

Estrategia sin aumentar la planilla estatal

El mandatario recalcó que la empresa privada es el motor principal de la generación de empleo, y aseguró que el Gobierno apuesta por un programa agresivo de inversiones, sin incrementar la planilla estatal.

La estrategia se enfoca en la ejecución de obras públicas y en la atracción de inversión extranjera, como mecanismos para estabilizar el desempleo de manera sostenida.

"Todo el proceso de inversión de recursos del Estado para producir obras generará empleos que contribuirán a bajar el índice que me preocupa; es algo que vamos solventando poco a poco", afirmó el presidente.