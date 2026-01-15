Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 15:25

Revocatoria de mandato: Firmas contra el diputado Manuel Cheng no alcanza las requeridas

El proceso de revocatoria de mandato contra el diputado Manuel Cheng no alcanzó las firmas exigidas. Solo logró el 3.60 % del respaldo requerido.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El proceso de revocatoria de mandato en contra del diputado Manuel Cheng concluyó sin alcanzar el respaldo ciudadano necesario, luego de que finalizara el período de 120 días establecido para la recolección de firmas, el pasado 14 de enero.

De acuerdo con el Tribunal Electoral (TE), la solicitud logró reunir 2,069 firmas válidas, lo que representa apenas el 3.60 % del total requerido, muy por debajo de las 57,465 firmas necesarias para que el proceso pudiera avanzar a la siguiente fase.

Resultado de revocatoria de mandato resulta insuficiente

El bajo porcentaje de apoyo impide que la revocatoria continúe su curso, conforme a lo dispuesto en la normativa electoral vigente, que exige alcanzar el umbral mínimo de respaldo ciudadano dentro del plazo establecido.

Período de impugnación

El Tribunal Electoral informó que la resolución con el número de firmas contabilizadas puede ser impugnada dentro de un plazo de cinco días hábiles, según lo establece la ley.

Dicha resolución fue publicada en el Boletín del Tribunal Electoral N.° 5968-A, con fecha 15 de enero de 2026, quedando oficialmente notificada para los efectos legales correspondientes.

Marco legal

El mecanismo de revocatoria de mandato permite a los ciudadanos solicitar la destitución de autoridades electas por voto popular; sin embargo, su avance está condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos de respaldo ciudadano, plazos y procedimientos supervisados por el Tribunal Electoral.

