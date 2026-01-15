Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 16:25

Policía Nacional aprehende a presunto miembro de la pandilla en Pueblo Nuevo

Según la Policía Nacional, el sujeto era requerido por el delito de pandillerismo, y se ofrecía una recompensa de 2 mil dólares.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de alias “José Duncan”, presunto miembro de la pandilla autodenominada LBI o Los Bebés Inquietos, tras entregarse al Ministerio Público, en Pueblo Nuevo.

Esta persona era requerido por el delito de pandillerismo, y se ofrecía una recompensa de 2 mil dólares por información que diera con su captura, ya que formaba parte de los 33 más buscados.

