Policía Nacional aprehende a presunto miembro de la pandilla en Pueblo Nuevo.

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de alias “José Duncan”, presunto miembro de la pandilla autodenominada LBI o Los Bebés Inquietos, tras entregarse al Ministerio Público, en Pueblo Nuevo.
