Policía Nacional captura a tres sujetos por intento de robo en Pedregal

Tres sujetos fueron capturados en flagrancia cuando intentaban ingresar de manera ilegal a un local comercial ubicado en el sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal, tras una rápida intervención de unidades de la Policía Nacional.
Dron de la Policía Nacional permitió vigilancia en tiempo real
De acuerdo con información oficial, la intervención se ejecutó mediante el uso de un dron de alta tecnología, el cual permitió monitorear en tiempo real las actividades sospechosas de los individuos.
Gracias a este apoyo aéreo, las unidades lograron ubicar y sorprender a los sospechosos en el momento en que intentaban acceder al establecimiento.
Herramientas decomisadas
Durante la acción, los agentes decomisaron una escalera, herramientas de corte y demolición, así como una palanca, presuntamente utilizadas para forzar el ingreso al local comercial. Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes.
Refuerzo de la seguridad
La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos preventivos y el uso de tecnología avanzada para combatir hechos delictivos y garantizar la seguridad en sectores comerciales y residenciales.