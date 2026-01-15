Policía Nacional captura a tres sujetos por intento de robo en Pedregal

Tres sujetos fueron capturados en flagrancia cuando intentaban ingresar de manera ilegal a un local comercial ubicado en el sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal, tras una rápida intervención de unidades de la Policía Nacional .

La acción policial se produjo luego de una alerta recibida por el Centro de Operaciones Nacionales (CON), lo que permitió la movilización inmediata de los agentes hacia el lugar.

Dron de la Policía Nacional permitió vigilancia en tiempo real

De acuerdo con información oficial, la intervención se ejecutó mediante el uso de un dron de alta tecnología, el cual permitió monitorear en tiempo real las actividades sospechosas de los individuos.

"La intervención se llevó a cabo mediante el uso de un dron de alta tecnología, que permitió captar en tiempo real las actividades sospechosas de los individuos", informó la Policía Nacional.

Gracias a este apoyo aéreo, las unidades lograron ubicar y sorprender a los sospechosos en el momento en que intentaban acceder al establecimiento.

Herramientas decomisadas

Durante la acción, los agentes decomisaron una escalera, herramientas de corte y demolición, así como una palanca, presuntamente utilizadas para forzar el ingreso al local comercial. Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Refuerzo de la seguridad

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos preventivos y el uso de tecnología avanzada para combatir hechos delictivos y garantizar la seguridad en sectores comerciales y residenciales.