Policía Nacional aprehende a ciudadano argentino con drogas y dinero en La Chorrera

Sustancias ilícitas, dinero en efectivo, equipo tecnológico y otros artículos fueron hallados en poder de un ciudadano de nacionalidad argentina, quien fue aprehendido por la Policía Nacional durante acciones operativas desarrolladas en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La aprehensión se llevó a cabo como parte de la Operación Odiseo, implementada por los estamentos de seguridad en el corregimiento de Barrio Colón, donde las autoridades decomisaron los indicios vinculados a presuntas actividades ilícitas.

El ciudadano, junto con los artículos incautados, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Policía Nacional realiza aprehensión en punto de control

En una acción paralela, mediante un punto de control ubicado en el sector de San Antonio, también en el distrito de La Chorrera, fue aprehendido otro ciudadano requerido por el delito contra el orden económico.

Las autoridades reiteraron que estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad y prevención que se mantienen activas en Panamá Oeste para combatir la criminalidad y garantizar el orden público.