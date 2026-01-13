Incautan 17 paquetes con presunta droga en el Aeropuerto de Tocumen

Un total de 17 paquetes con presunta droga fueron incautados por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El decomiso se produjo luego de recibirse una alerta sobre una mercancía que provenía de Estados Unidos con destino a Panamá, lo que activó los protocolos de seguridad e inspección por parte de las autoridades competentes.

Decomisan 17 paquetes con presunta droga en terminal de carga

De acuerdo con el informe preliminar, las sustancias ilícitas fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones y los trámites legales establecidos.

La Policía Nacional reiteró que mantiene de forma permanente operaciones contra el tráfico internacional de drogas, como parte de los lineamientos del Plan Firmeza, estrategia enfocada en reforzar la seguridad, combatir el crimen organizado y prevenir el uso del territorio panameño como ruta para el narcotráfico.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias relacionadas con este caso, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.