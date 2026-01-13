Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 16:02

Panamá será sede de un foro internacional sobre prevención de desastres en marzo

Panamá será sede del 17 al 19 de marzo, de un foro regional que reunirá a autoridades y organismos internacionales para fortalecer la gestión del riesgo.

Panamá será sede del foro regional de la PCGIR 2026.

Panamá será sede del foro regional de la PCGIR 2026.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Panamá será sede del octavo Foro Consultivo para la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riegos de Desastres (PCGIR) que se realizará del 17 al 19 de marzo, un encuentro regional enfocado en compartir conocimientos, establecer herramientas y fortalecer la preparación ante riesgos y emergencias.

Panamá: prevención antes que reacción

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, explicó que el principal objetivo del foro es “Lo primero es sensibilizar (…) despertar en la población todo lo que tenga que ver con la identificación de riesgos, cómo controlarlos, cómo prevenirlos”, con énfasis en actuar antes de que ocurran los desastres. “Lo que busca este foro es el intercambio de información. Van a venir expertos de toda la región, inclusive de Europa, personal de Naciones Unidas, gente que tiene mucha experiencia en este tipo de procesos.”, añadió.

Smith también destacó la participación de instituciones nacionales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y gobiernos locales, con el propósito de integrar esfuerzos y fortalecer la gestión preventiva en distintos sectores.

Omar Smith
Omar Smith, director de SINAPROC.

Omar Smith, director de SINAPROC.

Temas clave del encuentro regional

El secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana (CEPREDAC), Adherbal De La Rosa, señaló que Panamá será “el epicentro donde van a estar todas las grandes personas, autoridades y especialistas en la gestión de riesgos y desastres de Centroamérica, República Dominicana y otros países”.

Entre las temáticas a tratar figuran escuelas seguras, con un foro regional del MEDUCA, variabilidad climática, preparación y prevención, y reducción del riesgo desde la gestión financiera, analizando el rol de los ministerios de economía y finanzas.

También se abordarán sistemas de alerta temprana, innovación tecnológica, incluida inteligencia artificial y herramientas geoespaciales, e infraestructura resiliente, con énfasis en carreteras, puentes e infraestructura crítica. De La Rosa destacó además la participación del sector privado y la importancia del componente de logística y asistencia humanitaria, donde Panamá presentará buenas prácticas como centro logístico regional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011132732835774659?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Juicio Odebrecht: proyectos estatales involucrados y esquema de pago de sobornos

Juicio de Odebrecht: por qué el caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción

Juicio Odebrecht en Panamá: claves del mayor caso de corrupción

Recomendadas

Más Noticias