Panamá será sede de un foro internacional sobre prevención de desastres en marzo

Panamá será sede del octavo Foro Consultivo para la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riegos de Desastres (PCGIR) que se realizará del 17 al 19 de marzo, un encuentro regional enfocado en compartir conocimientos, establecer herramientas y fortalecer la preparación ante riesgos y emergencias.

Panamá: prevención antes que reacción

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, explicó que el principal objetivo del foro es “Lo primero es sensibilizar (…) despertar en la población todo lo que tenga que ver con la identificación de riesgos, cómo controlarlos, cómo prevenirlos”, con énfasis en actuar antes de que ocurran los desastres. “Lo que busca este foro es el intercambio de información. Van a venir expertos de toda la región, inclusive de Europa, personal de Naciones Unidas, gente que tiene mucha experiencia en este tipo de procesos.”, añadió.

Smith también destacó la participación de instituciones nacionales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y gobiernos locales, con el propósito de integrar esfuerzos y fortalecer la gestión preventiva en distintos sectores.

Omar Smith Omar Smith, director de SINAPROC.

Temas clave del encuentro regional

El secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana (CEPREDAC), Adherbal De La Rosa, señaló que Panamá será “el epicentro donde van a estar todas las grandes personas, autoridades y especialistas en la gestión de riesgos y desastres de Centroamérica, República Dominicana y otros países”.

Entre las temáticas a tratar figuran escuelas seguras, con un foro regional del MEDUCA, variabilidad climática, preparación y prevención, y reducción del riesgo desde la gestión financiera, analizando el rol de los ministerios de economía y finanzas.

También se abordarán sistemas de alerta temprana, innovación tecnológica, incluida inteligencia artificial y herramientas geoespaciales, e infraestructura resiliente, con énfasis en carreteras, puentes e infraestructura crítica. De La Rosa destacó además la participación del sector privado y la importancia del componente de logística y asistencia humanitaria, donde Panamá presentará buenas prácticas como centro logístico regional.