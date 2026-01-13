Juicio Odebrecht en Panamá: claves del mayor caso de corrupción

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá inició finalmente este lunes, luego de haber sido pospuesto en al menos seis ocasiones, en lo que constituye el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente del país. Entre los principales acusados figura el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra asilado en Colombia y participó de manera virtual.

El proceso está a cargo de la jueza Baloísa Marquínez, reconocida por presidir casos de corrupción de alto perfil, y se prevé que se extienda por varios meses, debido a la magnitud del expediente: 2,757 tomos y más de 1.3 millones de páginas.

Claves para entender el caso Odebrecht

A continuación, las claves para entender este histórico juicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2011051980211282141?s=20&partner=&hide_thread=false Juicio del caso Odebrecht en Panamá continúa con 23 imputados y penas de hasta 12 años de prisiónhttps://t.co/gVJKr10zF7 — Telemetro (@Telemetro) January 13, 2026

1 A la séptima fue la vencida

En 2022, la jueza Marquínez concluyó la audiencia preliminar y llamó a juicio a 36 acusados. El proceso debía iniciar el 1 de agosto de 2023, con una fecha alterna el 27 de septiembre, pero fue suspendido repetidamente.

Durante 2024 y 2025, el juicio volvió a aplazarse por diversos motivos:

Etapa de admisibilidad de pruebas

Falta de asistencias judiciales internacionales , principalmente de Brasil

, principalmente de Brasil Dificultades para notificar formalmente a Ricardo Martinelli, quien ya se encontraba fuera del país

Finalmente, este lunes el proceso logró arrancar.

2 Menos imputados, pero alto impacto político

Aunque inicialmente eran 36 acusados, el juicio arrancó con 23 imputados, luego de que algunos se encuentren prófugos o en rebeldía, y otros deban ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia al gozar de fuero especial tras ser electos como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010877301874155543?s=20&partner=&hide_thread=false Diputados aprovecharon el período de incidencias del Pleno de la Asamblea Nacional para reaccionar al juicio del caso Odebrecht, y señalaron que es una evidencia de la justicia tardía y selectiva que impera en Panamá. pic.twitter.com/XONdjuxyn1 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 13, 2026

Entre estos figuran:

El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019)

El exministro Jaime Ford

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente

La Fiscalía confirmó que este lunes se evacuó un acuerdo de pena de última hora, lo que redujo nuevamente el número de imputados.

Los hermanos Martinelli ya cumplieron condenas en Estados Unidos, donde confesaron haber participado en sobornos por 28 millones de dólares, realizados —según su defensa— por órdenes de su padre.

Martinelli, por su parte, permanece asilado en Colombia desde mayo, tras pasar más de un año refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, luego de ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.

3 Sobornos “a diestra y siniestra”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010890797244183038?s=20&partner=&hide_thread=false Inicia juicio de Caso Odebrecht en Panamá https://t.co/KbVHTh8cTO — Telemetro Reporta (@TReporta) January 13, 2026

Según confesiones de André Rabello, exdirector de Odebrecht en Panamá, la constructora brasileña pagó más de 80 millones de dólares en sobornos a funcionarios y particulares en el país.

Durante una audiencia en noviembre de 2017, la Fiscalía reveló que Odebrecht pagó coimas “a diestra y siniestra”, validando además un acuerdo judicial mediante el cual la empresa se comprometió a pagar 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.

La investigación del caso en Panamá inició en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 tras las confesiones de la empresa en EE. UU. —donde admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en al menos 12 países— y concluyó formalmente en octubre de 2018.

FUENTE: EFE