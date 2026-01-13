Juicio del caso Odebrecht en Panamá continúa con 23 imputados y penas de hasta 12 años de prisión

El juicio por el caso Odebrecht , considerado la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, inició este lunes con 23 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales, quienes enfrentan penas de hasta 12 años de prisión.

Ricardo Martinelli participa por videollamada del caso Odebrecht

Entre los procesados figura el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, país donde se encuentra asilado desde mayo de 2025. El proceso judicial se prevé extenso y complejo, debido al volumen del expediente y la magnitud del caso.

La audiencia de juicio, que había sido pospuesta en al menos seis ocasiones desde 2023, quedó formalmente abierta luego de que la jueza Baloísa Marquínez solicitara la identificación de todas las partes, incluidos los imputados presentes en sala y aquellos conectados de manera virtual. En ese acto participaron también exministros del gobierno de Martinelli (2009-2014).

La jueza Baloísa Marquínez ordena un receso en la audencia ordinaria del caso Odebrecht hasta mañana martes 13 de enero.

La jueza anunció que mañana desde el mediodía se contará con los dos audios de las audiencias de validación de acuerdos de pena.

La jueza anunció que mañana desde el mediodía se contará con los dos audios de las audiencias de validación de acuerdos de pena. pic.twitter.com/09MVUK6z9V — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

Durante la audiencia, la jueza consultó a cada imputado si se consideraba responsable del delito imputado, a lo que todos respondieron que no. Además, se evacuaron peticiones judiciales de última hora, incluyendo al menos un acuerdo de pena, cuyos detalles e involucrados no fueron revelados.

El abogado defensor de Martinelli, Carlos Carrillo, aseguró antes del inicio del juicio que el expresidente “no guarda relación con los hechos de esta investigación” y cuestionó varias decisiones de la jueza, quien respondió que dichas alegaciones deberán presentarse en etapas posteriores del proceso.

Martinelli, sus hijos y el fuero especial

Martinelli permanece fuera del país luego de haber estado más de un año refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, tras ser condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, relacionado con la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

Sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron condenas en Estados Unidos por el caso Odebrecht, luego de confesar ante una corte federal su participación en sobornos por 28 millones de dólares, los cuales —según su defensa— se realizaron por órdenes de su padre.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el proceso en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a su condición de miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga fuero especial.

Fiscalía lista para sustentar condenas

Los imputados en el caso Odebrecht fueron notificados de su imputación por el presunto delito de blanqueo de capitales, en el primer día de audiencia ordinaria.

El Ministerio Público informó que la audiencia se desarrolla contra 23 personas vinculadas al delito de blanqueo de capitales y que el equipo fiscal, encabezado por la fiscal Ruth Morcillo, se encuentra preparado para sustentar condenas.

La investigación del caso Odebrecht en Panamá inició en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 tras las confesiones de la empresa en Estados Unidos, y concluyó en octubre de 2018. Inicialmente, 36 personas fueron imputadas, pero la Fiscalía ha concretado más de una decena de acuerdos de pena.

Este proceso podría extenderse por varios meses, ya que el expediente judicial cuenta con 2,757 tomos y más de 1.3 millones de páginas.

De acuerdo con confesiones del exdirectivo André Rabello, Odebrecht habría pagado más de 80 millones de dólares en sobornos a funcionarios y particulares en Panamá.

FUENTE: EFE