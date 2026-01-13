100 estudiantes accederán a becas del Centro de Especialidades Agropecuarias en Ciudad del Saber

En el marco del compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del sector agropecuario, el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) informó se contempla otorgar becas a 100 estudiantes panameños, con el objetivo de elevar la productividad del sector agropecuario del país.

En ese contexto, se prevé la llegada de profesores provenientes de distintos países, así como el análisis de la posible creación de sedes del CEAGRO-AIP en las provincias de Chiriquí y Darién.

"Nos hemos reunido con más de 90 empresas. El sector privado está demandando técnicos para elevar la productividad del sector agropecuario con alianzas estratégicas”, destacó el asesor presidencial Oscar Osorio.

El anuncio se realizó durante la instalación formal de la Junta Directiva del CEAGRO-AIP, en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El objetivo inicial es formar a los primeros 100 jóvenes que iniciarán clases en abril, con miras a contar cada año con nuevos profesionales que se incorporen principalmente al sector privado o continúen estudios superiores. Para este proceso ya se han registrado más de 450 preinscritos, provenientes de colegios agropecuarios del país y de centros educativos con bachillerato en ciencias.

El CEAGRO-AIP tendrá su sede en la Ciudad del Saber y ofrecerá programas técnicos con una duración de dos años, enfocados en especialidades agropecuarias y orientados a una formación práctica, pertinente y alineada con las demandas del sector productivo. Su propósito es facilitar la inserción laboral de los egresados y servir como plataforma para la continuidad de estudios superiores.