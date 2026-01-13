Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 10:12

MiBus detalla paradas y horarios de la nueva ruta por la 12 de Octubre y Vía Israel

MiBus indicó que la nueva ruta inicia su recorrido en la 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera, toma el viaducto de Vía Israel y culmina en Los Andes.

Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus informó que este lunes 19 de enero se implementará la nueva ruta I182, la cual operará de lunes a domingo y tendrá una tarifa de B/. 0.25. Esta ruta conectará los sectores de la Zona Paga 5 de Mayo, Vía Israel, avenida Ernesto T. Lefevre, avenida 12 de Octubre, vía Transístmica y la Zona Paga Metro Los Andes.

MiBus: nueva ruta en la Ave. 12 de octubre

Horario

  • Lunes a domingo: 4:30 a.m. a 11:30 p.m.

Rutero

  • I182: Víaducto - Vía Israel - 12 de Octubre Metro Los Andes
  • I182: 12 de Octubre - Vía Israel - ZP 5 de Mayo

Recorrido de la nueva ruta I182

La ruta I182 inicia su recorrido en la ZP 5 de Mayo, continúa por la Cinta Costera y toma el viaducto directo hacia Vía Israel.

Posteriormente, ingresa a la avenida Ernesto T. Lefevre, conecta con la avenida 12 de Octubre y se incorpora a la vía Transístmica, pasando por Gran Estación hasta llegar a la Zona Paga Metro Los Andes.7

En su trayecto de retorno, la ruta recorre nuevamente la vía Transístmica, continúa por la avenida 12 de Octubre, avenida Ernesto T. Lefevre, Vía Israel y la avenida Balboa, finalizando su recorrido en la Zona Paga 5 de Mayo.

