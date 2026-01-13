VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

El juicio de Odebrecht es uno de los intentos y significativos de Panamá.

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se llevará a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Se trata de uno de los procesos judiciales más relevantes y seguidos por la opinión pública panameña, debido a la magnitud del expediente y a las personas vinculadas al caso.

VIDEO | Caso Odebrecht: juicio en vivo desde la Corte Suprema de Justicia

Embed - EN VIVO | CASO ODEBRECHT: AUDIENCIA

El caso Odebrecht es considerado un expediente emblemático en la lucha contra la corrupción en Panamá, por su impacto político, económico y judicial, así como por las expectativas ciudadanas en torno al desarrollo del juicio y las posibles decisiones del tribunal.

Desde la Corte Suprema de Justicia se dará cobertura en directo a esta audiencia, que marca una fase clave dentro del proceso penal.