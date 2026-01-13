Juicio de Odebrecht: por qué el caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción

El juicio de Odebrecht es uno de los intentos y significativos de Panamá.

El escándalo Odebrecht en Panamá no fue un caso aislado ni un simple proceso judicial; se convirtió en un hito por la magnitud de los montos, el nivel de los involucrados y el impacto institucional que aún resuena en el país.

También te puede interesar: VIDEO | Juicio del caso Odebrecht: En directo desde la Corte Suprema de Justicia

Caso Odebrecht: ¿Cómo operó el esquema de sobornos?

La constructora brasileña admitió ante autoridades de Estados Unidos y Brasil haber pagado coimas para asegurar contratos públicos en distintos países de América Latina. En Panamá, las investigaciones del Ministerio Público identificaron transferencias millonarias, empresas offshore y mecanismos financieros diseñados para ocultar pagos ilegales a funcionarios y actores políticos a cambio de favorecer a la compañía en licitaciones estatales.

Defensa de Frank De Lima cuestiona continuidad del juicio Odebrecht El juicio por el caso Odebrecht inicio el lunes 12 de enero de 2026. TReporta

El alcance político y económico del caso

A diferencia de otros procesos, Odebrecht salpicó directamente a expresidentes, exministros, empresarios y figuras clave del poder. El caso involucra obras de infraestructura financiadas con fondos públicos, como carreteras y proyectos estratégicos, lo que amplificó su impacto. Por primera vez en la historia reciente del país, altos cargos del Estado enfrentaron procesos penales por corrupción vinculada a contrataciones públicas.

¿Por qué se considera el mayor escándalo del país?

La combinación de tres factores lo convierte en un hecho sin precedentes: la cantidad de dinero involucrado, la dimensión internacional de la trama y la profundidad del daño institucional. Odebrecht expuso fallas estructurales en los sistemas de control, fiscalización y transparencia, además de evidenciar cómo el poder político y los intereses privados convergieron sin barreras efectivas.

Odebrecht no es solo un expediente judicial, es el punto de quiebre que redefinió cómo Panamá mira la corrupción. Por su alcance, sus protagonistas y el daño al sistema institucional, sigue siendo el mayor escándalo en la historia del país.