Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 12:09

Canciller panameño se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El canciller Javier Martínez - Acha se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

Ana Canto
El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, fue recibido este martes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre los temas abordados durante el encuentro. No obstante, previo a su viaje, Martínez-Acha señaló que el objetivo principal de la reunión era dialogar sobre temas de cooperación bilateral, agenda regional y asuntos comerciales.

