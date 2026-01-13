Boza nominado en Premios Lo Nuestro 2026 con "San Blas" y pone a Panamá en la fiesta del afrobeat

Boza vuelve a dar de qué hablar. El artista panameño fue nominado en Premios Lo Nuestro 2026 en la categoría AfroBeats del Año por su tema “San Blas”, entrando a una de las competencias más comentadas de la temporada.

También te puede interesar: Globos de Oro 2026: resultados, ganadores y la noche que sacudió la carrera al Oscar

Boza nuevamente nominado en un premio internacional

Que “San Blas” aparezca en AfroBeats del Año no es casualidad. El tema conecta con la ola global de sonidos afro y confirma que Boza está jugando en ligas mayores. Para el artista, es otro paso firme en un momento donde su propuesta cruza fronteras y suma miradas en la industria.

premio-lo-nuestro-2026 Premios Lo Nuestro 2026. TelevisaUnivision

AfroBeats del Año: el lineup que promete show

La categoría viene cargada de nombres y colaboraciones que dominan playlists y escenarios:

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico

“San Blas” – Boza

“Sanka” – Ryan Castro & Dongo

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Un lineup que mezcla hits, fusiones y colaboraciones explosivas, perfecto para una categoría que no para de crecer.

“San Blas” y el momento Boza

La canción llega en una etapa creativa donde Boza apuesta por ritmos afro con identidad propia. Más que una nominación aislada, “San Blas” resume una evolución sonora que lo ha llevado a nuevos públicos y escenarios.

La presencia de Boza en una categoría global de Premios Lo Nuestro no solo celebra una canción, pone a Panamá en el foco del entretenimiento latino. Entre beats, colaboraciones y reflectores, el artista entra a una competencia que promete comentarios, comparaciones y, sobre todo, mucha música.