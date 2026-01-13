Cámaras de videovigilancia detectan a niña de 3 años deambulando sola en Arraiján

Cámaras del Centro de Operación Municipal de Arraiján, provincia de Panamá Oeste captaron a una menor de 3 años deambulando sola durante la madrugada en la vía principal de Nuevo Emperador, específicamente en el sector de Santa Clara, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.
Tras la alerta generada por el sistema de videovigilancia, unidades policiales acudieron al lugar para realizar la verificación correspondiente y brindar protección a la niña, en coordinación con la Policía de Niñez y Adolescencia.
Cámaras captan a niña de 3 años sola en Arraiján
Las autoridades informaron que la menor fue resguardada de manera segura mientras se realizaban las diligencias necesarias para ubicar a sus familiares, priorizando en todo momento su integridad física y emocional.
Posteriormente, la niña fue entregada a su madre, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos.
El Centro de Operación Municipal destacó la importancia del uso de la tecnología de videovigilancia como herramienta clave para la prevención de situaciones de riesgo, especialmente aquellas que involucran a menores de edad, y reiteró el llamado a los padres y cuidadores a reforzar las medidas de supervisión.