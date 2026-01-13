Panamá Nacionales -  13 de enero de 2026 - 11:39

Concurso General de Becas 2026: requisitos y documentos para entregar los estudiantes seleccionados

Para participar en el Concurso General de Becas 2026 del IFARHU, los estudiantes deben ser panameños o contar con más de 10 años de residencia en Panamá.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó los requisitos para inscribirse en el Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los estudiantes panameños, así como los estudiantes extranjeros distinguidos con más de 10 años de residencia en el país, debidamente certificados por el Servicio Nacional de Migración, deberán ingresar al portal oficial https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/ y completar la información requerida para el proceso de inscripción.

Requisitos para inscribirse en el Concurso General de Becas 2026

Requisitos para estudiantes de primaria, premedia y media

Requisitos para estudiantes universitarios de primer ingreso

Requisitos para estudiantes universitarios - continuación de carrera

Requisitos para estudiantes de maestrías y doctorados

