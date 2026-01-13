Concurso General de Becas 2026: requisitos y documentos para entregar los estudiantes seleccionados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó los requisitos para inscribirse en el Concurso General de Becas 2026 , dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los estudiantes panameños, así como los estudiantes extranjeros distinguidos con más de 10 años de residencia en el país, debidamente certificados por el Servicio Nacional de Migración, deberán ingresar al portal oficial https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/ y completar la información requerida para el proceso de inscripción.