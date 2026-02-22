Minsa recomienda vacunarse contra el sarampión a quienes viajarán al Mundial 2026.

El Ministerio de Salud pidió a los panameños que planean asistir al Mundial 2026 vacunarse contra el sarampión ya que las sedes del evento (México, Canadá y Estados Unidos) mantienen "la mayor cantidad de casos" de la enfermedad, de la que no hay registros en el país desde 1995.

El ministerio ha emitido lineamientos a las agencias de viajes para que orienten a las personas que viajarán a los países sedes del Mundial de Fútbol 2026 a aplicarse la vacuna contra el sarampión, la cual no es obligatoria.

"Ante la alerta de sarampión en la Región de las Américas, se ha procedido a ofrecer de manera gratuita la vacuna contra el sarampión a las personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, junto con la vacuna contra la fiebre amarilla exigida para viajar. Esta estrategia busca garantizar que quienes salen del país no adquieran la enfermedad", dijo la coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Minsa, Itzel de Hewitt.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros", instó a reforzar la vigilancia y la vacunación de rutina.

De acuerdo con la OPS, en el 2025 se registraron en el continente 14,891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes. México acaparó en el 2025 la mayoría de casos, 6,428 incluyendo 24 muertes; seguido de Canadá con 5,436 contagios y dos defunciones, y Estados Unidos de América con 2,242 casos y tres fallecimientos.

En las dos primeras semanas de este 2026, México ha reportado 740 casos de sarampión, Estados Unidos 171 y Canadá 67, según la misma fuente.

El Minsa recalcó que desde noviembre de 1995 Panamá no registra casos de sarampión, una situación que atribuye al sistema de vigilancia epidemiológica y la vacunación, pues en el país se han aplicado - en un lapso de tiempo no especificado - "más de 7 millones de dosis de la vacuna" contra la enfermedad, "en una población aproximada de 4 millones de habitantes".

FUENTE: EFE