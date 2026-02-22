Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan más de 160 viviendas en Darién

Las fuertes lluvias registradas en Darién han provocado inundaciones en varias comunidades, afectando viviendas e infraestructuras en la comunidad de Manené, Tucutí, en el distrito de Chepigana.
Según reportes recibidos a las 12:05 p.m. por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se contabilizan preliminarmente 165 viviendas afectadas, distribuidas de la siguiente manera:
- Llano Bonito: 40 viviendas
- Galilea: 40 viviendas
- Manene: 60 viviendas
- Bella Vista: 15 viviendas
- Buenos Aires: 10 viviendas
Las autoridades coordinan un traslado junto a la alcaldía para realizar la evaluación técnica y determinar el total de los daños ocasionados.