Darién Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 14:05

Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan más de 160 viviendas en Darién

El río Balsa, en el distrito de Chepigana, se mantiene fuera de su cauce, generando inundaciones por la introducción de agua en viviendas.

Fuertes lluvias provocan inundaciones en Darién.

Fuertes lluvias provocan inundaciones en Darién.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las fuertes lluvias registradas en Darién han provocado inundaciones en varias comunidades, afectando viviendas e infraestructuras en la comunidad de Manené, Tucutí, en el distrito de Chepigana.

El río Balsa, en el distrito de Chepigana, se mantiene fuera de su cauce, generando afectaciones por la introducción de agua en viviendas.

Según reportes recibidos a las 12:05 p.m. por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se contabilizan preliminarmente 165 viviendas afectadas, distribuidas de la siguiente manera:

  • Llano Bonito: 40 viviendas
  • Galilea: 40 viviendas
  • Manene: 60 viviendas
  • Bella Vista: 15 viviendas
  • Buenos Aires: 10 viviendas

Las autoridades coordinan un traslado junto a la alcaldía para realizar la evaluación técnica y determinar el total de los daños ocasionados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025639225140392424&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA anuncia nuevas AgroTiendas: conozca las ubicaciones confirmadas

Veneración del Cristo Nazareno de Atalaya marca inicio de la Cuaresma en Panamá

Minsa recomienda vacunarse contra el sarampión a quienes viajarán al Mundial 2026

Recomendadas

Más Noticias