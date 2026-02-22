Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan más de 160 viviendas en Darién

Las fuertes lluvias registradas en Darién han provocado inundaciones en varias comunidades, afectando viviendas e infraestructuras en la comunidad de Manené, Tucutí, en el distrito de Chepigana.

El río Balsa, en el distrito de Chepigana, se mantiene fuera de su cauce, generando afectaciones por la introducción de agua en viviendas.

Según reportes recibidos a las 12:05 p.m. por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se contabilizan preliminarmente 165 viviendas afectadas, distribuidas de la siguiente manera:

Llano Bonito: 40 viviendas

Galilea: 40 viviendas

Manene: 60 viviendas

Bella Vista: 15 viviendas

Buenos Aires: 10 viviendas

Las autoridades coordinan un traslado junto a la alcaldía para realizar la evaluación técnica y determinar el total de los daños ocasionados.