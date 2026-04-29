Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 17:00

Lluvias provocan tráfico lento en el puente de Balboa y otras zonas de la capital

Las lluvias registradas la tarde de este miércoles han provocado inundaciones en múltiples puntos de la Ciudad de Panamá.

Lluvias provocan tráfico lento en el puente de Balboa y otras zonas de la capital.

Lluvias provocan tráfico lento en el puente de Balboa y otras zonas de la capital.

Ana Canto
Por Ana Canto

El tráfico se mantiene pesado cerca del puente vehicular de Balboa esta tarde debido a acumulaciones de agua sobre la vía. Las autoridades de tránsito instan a los conductores a mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad y buscar rutas alternas, ya que múltiples sectores de la capital presentan anegaciones que dificultan la circulación.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso sobre las condiciones climáticas para las próximas horas, destacando un predominio de cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se esperan aguaceros moderados acompañados de actividad eléctrica ocasional en diversos sectores del territorio nacional.

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