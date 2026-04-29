Lluvias provocan tráfico lento en el puente de Balboa y otras zonas de la capital.

El tráfico se mantiene pesado cerca del puente vehicular de Balboa esta tarde debido a acumulaciones de agua sobre la vía. Las autoridades de tránsito instan a los conductores a mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad y buscar rutas alternas, ya que múltiples sectores de la capital presentan anegaciones que dificultan la circulación.
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Vistas del tráfico cerca del puente vehicular de Balboa. En este momento se reportan varias vías inundadas en la ciudad de Panamá, se recomienda a los conductores manejar con precaución y reducir la velocidad. pic.twitter.com/kkQAN6bYA7— Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026