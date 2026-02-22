IMA anuncia nuevas AgroTiendas: conozca las ubicaciones confirmadas

Nuevas agrotiendas del IMA a nivel nacional en el 2026. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que para este 2026 tiene contemplada la apertura de nuevas AgroTiendas, con el objetivo de brindar a la población acceso a productos de calidad a precios accesibles.

Estas tiendas estarán disponibles en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Panamá.

Próximamente, el Mercado Municipal de Alcalde Díaz contará con una nueva AgroTienda. La instalación presenta un 75 % de avance y se prevé que atienda a unas 2,000 personas diariamente. Actualmente, el equipo de agroindustrias del IMA trabaja en labores de pintura, climatización y adecuación del mobiliario. Tiendas del Pueblo del IMA en Panamá Tiendas abiertas de martes a viernes Chiriquí Merca David, distrito de David Herrera Merca Chitré, distrito de Chitré Los Santos IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos Panamá Oeste Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera Panamá Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito

Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz

Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana Miércoles a viernes Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé Martes y miércoles Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada Martes y jueves Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú Miércoles y viernes Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba Jueves Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola