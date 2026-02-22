Panamá Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 14:51

IMA anuncia nuevas AgroTiendas: conozca las ubicaciones confirmadas

El IMA anunció nuevas AgroTiendas en el país para brindar acceso a productos de calidad a precios accesibles.

Nuevas agrotiendas del IMA a nivel nacional en el 2026.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que para este 2026 tiene contemplada la apertura de nuevas AgroTiendas, con el objetivo de brindar a la población acceso a productos de calidad a precios accesibles.

Estas tiendas estarán disponibles en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos y Panamá.

Próximamente, el Mercado Municipal de Alcalde Díaz contará con una nueva AgroTienda. La instalación presenta un 75 % de avance y se prevé que atienda a unas 2,000 personas diariamente. Actualmente, el equipo de agroindustrias del IMA trabaja en labores de pintura, climatización y adecuación del mobiliario.

Tiendas del Pueblo del IMA en Panamá

Tiendas abiertas de martes a viernes

Chiriquí

  • Merca David, distrito de David

Herrera

  • Merca Chitré, distrito de Chitré

Los Santos

  • IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos

Panamá Oeste

  • Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera

Panamá

  • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
  • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
  • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana

Miércoles a viernes

  • Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé

Martes y miércoles

  • Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

Martes y jueves

  • Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú

Miércoles y viernes

  • Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

Jueves

  • Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola
