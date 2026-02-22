IMA anuncia nuevas AgroTiendas: conozca las ubicaciones confirmadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que para este 2026 tiene contemplada la apertura de nuevas AgroTiendas, con el objetivo de brindar a la población acceso a productos de calidad a precios accesibles.
Próximamente, el Mercado Municipal de Alcalde Díaz contará con una nueva AgroTienda. La instalación presenta un 75 % de avance y se prevé que atienda a unas 2,000 personas diariamente. Actualmente, el equipo de agroindustrias del IMA trabaja en labores de pintura, climatización y adecuación del mobiliario.
Tiendas del Pueblo del IMA en Panamá
Tiendas abiertas de martes a viernes
Chiriquí
- Merca David, distrito de David
Herrera
- Merca Chitré, distrito de Chitré
Los Santos
- IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos
Panamá Oeste
- Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera
Panamá
- Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
- Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
- Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana
Miércoles a viernes
- Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé
Martes y miércoles
- Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada
Martes y jueves
- Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú
Miércoles y viernes
- Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba
Jueves
- Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola