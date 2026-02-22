EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 22 de febrero de 2026

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 22 DE FEBRERO DE 2026
PRIMER PREMIO: 9775
Letras: DADD
Serie: 2
Folio: 2
SEGUNDO PREMIO: 5005
TERCER PREMIO: 5979
Sorteo dominical
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 22 de febrero de 2026.
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 22 febrero de 2026.
