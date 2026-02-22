Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 22 de febrero de 2026.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 22 de febrero del 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4 - 7 - 3 - 2

piramidedechakatin22-2-2026 Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 22 de febrero de 2026. @chakatinoficial

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 92 - 40 - 23 - 70 - 22

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá de 22 de febrero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 22 de febrero del 2026 se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 22 de febrero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.