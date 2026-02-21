¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 21 de febrero de 2026

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá, con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3, correspondiente al sábado 21 de febrero de 2026.
Los resultados del Pega 3 de 21 de febrero de 2026
Los números que salieron para el Pega 3 fueron:
- 0
- 0
- 0
Resultados de la Lotto del 21 de febrero de 2026
Los números que salieron en la Lotto fueron:
- 22
- 34
- 25
- 15
- 23
- 38
¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?
El próximo sorteo se realizará el próximo martes 24 de febrero a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).
Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.