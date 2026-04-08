Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este jueves 9 y viernes 10 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.
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Jueves 9 de abril - Agroferias del IMA
Coclé
- Casa de Pueblo de San Martín, en Pocrí, distrito de Aguadulce
Veraguas
- Cuadro de la comunidad El Limón, en El Cocla, distrito de Calobre
- Casa Comunal de Hicaco, distrito de Soná
Panamá Este
- Comunidad de Agua Buena, en El Llano, distrito de Chepo
Herrera
- Casa Comunal de Menchaca, distrito de Ocú
Panamá
- Cancha del Sector 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito
Los Santos
- Junta Comunal de Chupa, distrito de Macaracas
Panamá Oeste
- Casa Residencial de Vista Alegre, distrito de Arraiján
Chiriquí
- Cancha de Entre Ríos, en Hornitos, distrito de Gualaca
Viernes 10 de abril - Agroferias del IMA
Los Santos
- Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas
Veraguas
- Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya
- Escuela El Baco, en La Tetilla, distrito de Calobre
Herrera
- Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito Las Minas
Panamá
- Estacionamiento de la Iglesai de Lourdes, en San Francisco, distrito de Panamá
Coclé
- Casa Comunal de Piedras Gordas, distrito de La Pintada
Panamá Oeste
- Cancha Comunal de Barrio Vega, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera
Chiriquí
- Cancha de Camarón Arriba, en Santa Rosa, distrito de Bugaba