Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 13:48

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA este jueves 9 y viernes 10 de abril

Consulta los puntos de las agroferias del IMA este jueves 9 y viernes 10 de abril en todo el país. Compra alimentos baratos en diferentes provincias.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.

Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.

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Jueves 9 de abril - Agroferias del IMA

Coclé

  • Casa de Pueblo de San Martín, en Pocrí, distrito de Aguadulce

Veraguas

  • Cuadro de la comunidad El Limón, en El Cocla, distrito de Calobre
  • Casa Comunal de Hicaco, distrito de Soná

Panamá Este

  • Comunidad de Agua Buena, en El Llano, distrito de Chepo

Herrera

  • Casa Comunal de Menchaca, distrito de Ocú

Panamá

  • Cancha del Sector 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito

Los Santos

  • Junta Comunal de Chupa, distrito de Macaracas

Panamá Oeste

  • Casa Residencial de Vista Alegre, distrito de Arraiján

Chiriquí

  • Cancha de Entre Ríos, en Hornitos, distrito de Gualaca
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Viernes 10 de abril - Agroferias del IMA

Los Santos

  • Cuadro Deportivo de Palmira, distrito de Las Tablas

Veraguas

  • Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya
  • Escuela El Baco, en La Tetilla, distrito de Calobre

Herrera

  • Cancha Comunal de Las Minas cabecera, distrito Las Minas

Panamá

  • Estacionamiento de la Iglesai de Lourdes, en San Francisco, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa Comunal de Piedras Gordas, distrito de La Pintada

Panamá Oeste

  • Cancha Comunal de Barrio Vega, en Barrio Colón, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Cancha de Camarón Arriba, en Santa Rosa, distrito de Bugaba
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