Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026: pago no podrá usarse para préstamos

Miles de jubilados y pensionados en Panamá podrían recibir un apoyo económico adicional si avanza el proyecto de ley 491, una iniciativa que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
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¿En qué consiste el aumento para jubilados y pensionados?
El proyecto no plantea un aumento salarial directo, ya que la Asamblea Nacional no tiene la facultad para hacerlo. En su lugar, se propone la creación de un fideicomiso, que funcionará como un mecanismo de apoyo económico adicional.
Este aporte:
- Será un complemento al ingreso actual
- Se entregaría de forma trimestral
- Está enfocado en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
Restricciones: el dinero no podrá usarse libremente
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que el dinero no podrá ser utilizado para préstamos ni otros fines financieros.
Según lo planteado:
- El beneficio debe destinarse exclusivamente a necesidades básicas
- Busca evitar el endeudamiento de los beneficiarios
- También pretende dinamizar la economía local, especialmente en comercios de barrio
Este punto ha generado debate, ya que implica cierto nivel de control sobre el uso del dinero.
¿En qué etapa está el proyecto?
El proyecto de ley 491:
- Ya fue aprobado en primer debate
- Pasará a segundo debate en la Asamblea Nacional
Llamó la atención que representantes del Órgano Ejecutivo no participaron en el primer debate, aunque se espera su presencia en la siguiente fase, donde podrían hacer aportes clave o ajustes a la iniciativa.
¿Por qué no es un aumento directo?
El proyecto evita llamarse “aumento salarial” porque:
- La Asamblea no puede modificar directamente las pensiones
- Se opta por un mecanismo alternativo (fideicomiso)
- Se plantea como un apoyo social complementario
Lo que debes tener claro
- Aplica para jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600
- No es un aumento permanente al salario
- Se entregará de forma trimestral
- Tendrá restricciones en su uso
- Aún debe ser aprobado en segundo y tercer debate
Aunque la iniciativa busca aliviar la situación económica de miles de adultos mayores, su aprobación final y la forma en que se implementen las restricciones serán determinantes para medir su impacto real.