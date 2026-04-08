Aumento a jubilados y pensionados en Panamá 2026: pago no podrá usarse para préstamos

Miles de jubilados y pensionados en Panamá podrían recibir un apoyo económico adicional si avanza el proyecto de ley 491, una iniciativa que ya fue aprobada en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La propuesta está dirigida a quienes perciben ingresos menores a B/.600 mensuales, un sector que ha sido señalado como uno de los más vulnerables ante el aumento del costo de vida en el país. Sin embargo, el beneficio no vendrá sin condiciones.

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¿En qué consiste el aumento para jubilados y pensionados?

El proyecto no plantea un aumento salarial directo, ya que la Asamblea Nacional no tiene la facultad para hacerlo. En su lugar, se propone la creación de un fideicomiso, que funcionará como un mecanismo de apoyo económico adicional.

Este aporte:

Será un complemento al ingreso actual

Se entregaría de forma trimestral

Está enfocado en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios

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Restricciones: el dinero no podrá usarse libremente

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que el dinero no podrá ser utilizado para préstamos ni otros fines financieros.

Según lo planteado:

El beneficio debe destinarse exclusivamente a necesidades básicas

Busca evitar el endeudamiento de los beneficiarios

También pretende dinamizar la economía local, especialmente en comercios de barrio

Este punto ha generado debate, ya que implica cierto nivel de control sobre el uso del dinero.

¿En qué etapa está el proyecto?

El proyecto de ley 491:

Ya fue aprobado en primer debate

Pasará a segundo debate en la Asamblea Nacional

Llamó la atención que representantes del Órgano Ejecutivo no participaron en el primer debate, aunque se espera su presencia en la siguiente fase, donde podrían hacer aportes clave o ajustes a la iniciativa.

¿Por qué no es un aumento directo?

jubilados - aumento - asamblea Asamblea Nacional

El proyecto evita llamarse “aumento salarial” porque:

La Asamblea no puede modificar directamente las pensiones

Se opta por un mecanismo alternativo (fideicomiso)

Se plantea como un apoyo social complementario

Lo que debes tener claro

Aplica para jubilados y pensionados que ganen menos de B/.600

No es un aumento permanente al salario

Se entregará de forma trimestral

Tendrá restricciones en su uso

Aún debe ser aprobado en segundo y tercer debate

Aunque la iniciativa busca aliviar la situación económica de miles de adultos mayores, su aprobación final y la forma en que se implementen las restricciones serán determinantes para medir su impacto real.