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Aurelio Barría toma posesión como nuevo presidente de la Cámara de Comercio

La noche de este miércoles Aurelio Barría tomó posesión como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. “Mi compromiso con este gremio, con la empresa privada y con Panamá es mucho más grande que cualquier zona de confort… aquí estoy, listo para asumir los desafíos y para honrar el legado, empezando por nuestro querido presidente saliente, Juan Arias, quien hoy me pasa la batuta”, expresó Barría durante el acto.