Ministerio de Salud ordena retiro de perfumes por sustancia prohibida.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, comunica la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado de todos los lotes de las siguientes fragancias:
Instrucciones para comercios y población:
- Distribuidores: Deben retirar todos los lotes y entregar un informe detallado a Farmacia y Drogas en un plazo máximo de 30 días.
- Consumidores: Se insta a suspender el uso de estos perfumes de inmediato.
- Inspección: El MINSA mantendrá operativos de vigilancia y procederá al decomiso de cualquier unidad que permanezca a la venta.
Se reitera la importancia de adquirir productos de belleza únicamente en comercios autorizados y verificar siempre el registro sanitario vigente.