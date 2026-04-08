Ministerio de Salud ordena retiro de perfumes por sustancia prohibida. MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, comunica la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado de todos los lotes de las siguientes fragancias:

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Valentino Valentina (Eau de Parfum)

Montblanc Lady Emblem (Eau de Parfum) La medida surge tras una alerta de la Comisión Europea mediante el sistema "Safety Gates". Se detectó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido también como Lilial. Esta sustancia está estrictamente prohibida en cosméticos debido a su clasificación como carcinógena y tóxica para la reproducción humana.

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