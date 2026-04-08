Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 16:36

Ministerio de Salud ordena retiro de perfumes por sustancia prohibida

El Ministerio de Salud reitera la importancia de adquirir productos de belleza únicamente en comercios autorizados y verificar siempre el registro sanitario.

Ministerio de Salud ordena retiro de perfumes por sustancia prohibida.

Ministerio de Salud ordena retiro de perfumes por sustancia prohibida.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, comunica la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado de todos los lotes de las siguientes fragancias:

  • Montblanc Lady Emblem Elixir (Eau de Parfum)
  • Valentino Valentina (Eau de Parfum)
  • Montblanc Lady Emblem (Eau de Parfum)

La medida surge tras una alerta de la Comisión Europea mediante el sistema "Safety Gates". Se detectó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), conocido también como Lilial. Esta sustancia está estrictamente prohibida en cosméticos debido a su clasificación como carcinógena y tóxica para la reproducción humana.

Instrucciones para comercios y población:

  • Distribuidores: Deben retirar todos los lotes y entregar un informe detallado a Farmacia y Drogas en un plazo máximo de 30 días.
  • Consumidores: Se insta a suspender el uso de estos perfumes de inmediato.
  • Inspección: El MINSA mantendrá operativos de vigilancia y procederá al decomiso de cualquier unidad que permanezca a la venta.

Se reitera la importancia de adquirir productos de belleza únicamente en comercios autorizados y verificar siempre el registro sanitario vigente.

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