Sarampión en 2026: Minsa refuerza medidas en Panamá ante aumento de casos

Panamá mantiene activas sus medidas de prevención ante el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas, donde ya se reportan más de 11 mil contagios en lo que va de 2026, según informó el Ministerio de Salud ( Minsa ) .

La entidad explicó que, a través del Departamento Nacional de Epidemiología, se han reforzado las acciones de vigilancia para detectar oportunamente casos sospechosos y aplicar medidas de control de forma inmediata.

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MINSA registra aumento de casos en la región

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El jefe nacional de Epidemiología, Pablo González, detalló que el incremento ha sido significativo en los últimos años.

En 2025 se reportaron más de 14 mil casos

En 2026 ya se superan los 11 mil casos

En años anteriores, el promedio era de apenas 400 a 500 casos anuales

“Desde que Panamá eliminó el sarampión en 1995, el país ha mantenido vigilancia permanente para evitar su reintroducción”, indicó el especialista. “Desde que Panamá eliminó el sarampión en 1995, el país ha mantenido vigilancia permanente para evitar su reintroducción”, indicó el especialista.

Vacunación: la principal barrera

El Ministerio de Salud de Panamá reiteró que el país cuenta con un esquema de vacunación sólido, considerado la principal defensa contra el virus.

Esquema vigente:

Primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) a los 12 meses

Refuerzo a los 18 meses

Dosis adicional (MR) en mayores de 18 años, según corresponda

Las autoridades advirtieron que los menores de un año son especialmente vulnerables, por lo que la protección colectiva es clave.

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Jornada especial en abril

Panamá participará en la Semana de Vacunación en las Américas desde el próximo 23 de abril.

Durante esta jornada:

Se habilitarán puestos en centros de salud y espacios públicos

Se desplegarán equipos extramuros

Las vacunas seguirán siendo gratuitas

Panamá cuenta con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que funciona como laboratorio de referencia nacional para confirmar casos. No obstante, las acciones de control se activan desde la sospecha para evitar la propagación.