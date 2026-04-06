MINSA inicia vacuna contra la influenza 2026 en Panamá: dónde aplicarse

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció que, a partir de este miércoles 8 de abril, las vacunas contra la influenza estarán disponibles en todas las instalaciones de salud públicas y privadas del país.

Contenido relacionado: Funcionaria de salud es privada de su libertad en sede del MINSA en Colón

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El primer lote de 384 mil dosis ya comenzó a distribuirse en todo el territorio, incluyendo áreas de difícil acceso como:

Darién

Kuna Yala

Ngäbe Buglé

Chiriquí

Colón

Panamá Norte, Este y Oeste

La jornada se ampliará progresivamente hasta cubrir todo el país.

image

¿Dónde aplicarse la vacuna?

Las dosis estarán disponibles en:

Instalaciones del MINSA

Caja de Seguro Social (CSS)

Hospitales y clínicas privadas

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

Panamá adquirió 1.2 millones de dosis

Para este 2026, el país compró un total de 1,200,000 dosis de la vacuna contra la influenza.

En los próximos días llegarán tres lotes adicionales para completar la cobertura nacional.

31 defunciones por influenza

Según el último informe epidemiológico del MINSA:

Se han registrado 31 muertes por influenza

La mayoría de los fallecidos no estaba vacunada

‍‍‍ Grupos prioritarios

image

El MINSA reiteró que deben vacunarse con prioridad:

Adultos mayores de 60 años

Embarazadas

Niños menores de 5 años (especialmente menores de 1 año)

Pacientes con enfermedades crónicas

Personas inmunocomprometidas

Personal de salud y trabajadores esenciales

Las autoridades recuerdan que la vacunación anual es clave, ya que el virus de la influenza cambia constantemente, por lo que las dosis se actualizan cada año.