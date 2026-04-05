Funcionaria de salud es privada de su libertad en sede del MINSA en Colón

Funcionaria de salud es privada de libertad en sede del MINSA en Colón.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de su región en Colón, condenó enérgicamente todo acto de violencia, especialmente la de género. El pronunciamiento surge luego de que este sábado 4 de abril, una funcionaria que cumplía su turno en la sede regional de la Costa Atlántica fuera privada de su libertad por un sujeto que ingresó ilegalmente a las instalaciones.

La profesional de la salud recibió atención médica integral inmediata y contará con acompañamiento psicológico permanente. Asimismo, se ha activado el protocolo institucional de protección a víctimas de violencia y se coordina con las autoridades competentes para garantizar su derecho a la privacidad, la salud y la justicia.

El MINSA reafirmó que garantizará el respaldo institucional a la funcionaria en los ámbitos laboral, legal y de salud. En consecuencia, se ha ordenado la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones sanitarias de la provincia de Colón.

Gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, el agresor fue detenido y puesto a órdenes de la fiscalía correspondiente.