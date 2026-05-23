Mundial 2026: El avión de la selección argentina lucirá la camiseta 10 de Messi en los cielos de América

Los fanáticos del fútbol en Panamá y toda la región ya sienten la fiebre del Mundial 2026 : Aerolíneas Argentinas presentó el avión oficial que trasladará a la selección argentina , con un diseño exclusivo que rinde homenaje a la camiseta número 10 de su capitán y máxima estrella, Lionel Messi.

De acuerdo con la agencia EFE, la presentación se realizó en el hangar 5 del aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. La aerolínea estatal calificó a la aeronave como la más ya representativa de su país de cara a la cita mundialista que se jugará en Norteamérica.

Los diseñadores prepararon la cola del avión con una intervención especial que incorpora el icónico número 10 y el diseño oficial de la camiseta albiceleste desarrollado por Adidas. La empresa explicó en un comunicado que este detalle simboliza el liderazgo del equipo dentro de la cancha, asociándolo directamente con el timón que guía el rumbo de la aeronave.

El llamativo diseño también incluye la cinta de capitán pintada sobre los motores y las tres estrellas que conmemoran los títulos mundiales de Argentina, tras coronarse en Catar 2022.

"Es un avión puramente argentino. Nos sentimos muy orgullosos como empresa de realizar este trabajo y transportar al equipo para traer la cuarta Copa del Mundo a casa", comentó Pablo Da Grava, responsable de mantenimiento en el hangar de Aerolíneas, según reporta EFE. Los técnicos completaron todo el trabajo de pintura en solo cuatro días.

Durante el torneo, la compañía activará vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades de Estados Unidos donde el conjunto sudamericano disputará sus partidos de la fase de grupos. Además, reforzarán las operaciones hacia Miami con vuelos diarios diurnos y nocturnos.

La información difundida por la agencia EFE resalta que, una vez que termine el torneo, la empresa utilizará este avión en sus rutas internacionales habituales. De esta forma, los colores argentinos y el espíritu del fútbol recorrerán distintos destinos de América y Europa.







FUENTE: EFE