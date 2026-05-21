Neymar en duda para el duelo contra Panamá por nueva lesión pero llegará al Mundial 2026

Los fanáticos de la marea roja que esperan ver a Neymar frente a Panamá el próximo 31 de mayo deberán encender las alarmas: la estrella brasileña sufrió una nueva lesión en la pantorrilla derecha. Aunque el cuerpo médico asegura que llegará a tiempo para el Mundial, el atacante está entre algodones y su participación en el amistoso del Maracaná pende de un hilo, reporta EFE.

El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó que el astro tiene un edema de dos milímetros en la pantorrilla. La dolencia apareció tras la goleada 0-3 que sufrió su club ante el Coritiba el pasado domingo. Los médicos estiman que estará de baja entre cinco y diez días, por lo que ya quedó fuera del partido de este miércoles contra San Lorenzo por Copa Sudamericana y tampoco jugará el fin de semana en el torneo brasileño.

A pesar del susto, Zogaib dio un parte de tranquilidad para la cita mundialista en una entrevista con el portal Ge:

"Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección".

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sigue de cerca el tratamiento del futbolista en el Centro de Entrenamientos 'Rey Pelé' para evitar sorpresas. De hecho, el Santos no descarta alinearlo el próximo martes ante Deportivo Cuenca en Sudamericana, justo un día antes de unirse formalmente a la concentración de la 'Canarinha'.

Una convocatoria bajo la lupa de Ancelotti

La noticia de la lesión estalló apenas dos días después de que el técnico Carlo Ancelotti sacudiera el entorno futbolístico al incluir a Neymar en la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La llamada del delantero del Santos causó revuelo porque Ancelotti lo había dejado fuera de los procesos previos, bajo el argumento de que solo llamaría a futbolistas al 100 % de sus capacidades. Para el crack de 34 años, esta representa la oportunidad de disputar su cuarta Copa del Mundo tras sus participaciones en 2014, 2018 y 2022.

Un encuentro diseñado originalmente para que los pentacampeones del mundo se despidan de su hinchada en Río de Janeiro antes de viajar a la cita mundialista.

FUENTE: EFE