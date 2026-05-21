Mundial 2026: Argentina usará la IA de Google Gemini para potenciar al equipo

La selección argentina de fútbol anunció este miércoles, desde las pantallas de Times Square, que incorporará la inteligencia artificial (IA) de Google Gemini a su cuerpo técnico durante el Mundial de este verano. El objetivo principal de esta alianza tecnológica será la prevención de lesiones y el análisis táctico de los partidos en tiempo real.

"Toda esa tecnología nos va a permitir trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras cosas en tiempo real que impliquen la toma de decisiones de los cuerpos técnicos", aseguró Leandro Petersen, director comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA presentó su colaboración estratégica con Google Gemini en pleno corazón de Nueva York, a poco más de tres semanas para que ruede el balón en el Mundial 2026. Aunque Petersen prefirió no revelar los detalles económicos del acuerdo, destacó que se trata de "uno de los contratos más importantes en la historia de la AFA".

Experiencia interactiva para los aficionados

Además del impacto deportivo, la tecnología transformará la experiencia de los hinchas. "Los aficionados podrán usar la IA de Gemini para crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos interactivos a la hora de tomarse fotos y subirlas a la plataforma. Los fans que no viajen al Mundial podrán sentirse cerca de la selección y de ídolos globales como Lionel Messi", agregó el directivo.

Esta cita mundialista será la primera en la categoría masculina que se dispute tras la eclosión global de la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Grok de X y la propia Gemini de Google.

"Va a ser completamente distinto a cualquier otro Mundial que hayamos vivido. La IA va a estar en la palma de la mano de los aficionados, los jugadores y los cuerpos técnicos... Va a cambiarlo todo", aseguró Flor Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica.

Argentina llega a la cita de este verano en Norteamérica como una de las grandes favoritas para levantar el trofeo, junto a potencias como Francia y España. La selección albiceleste, capitaneada por Leo Messi, buscará revalidar el título histórico conseguido en Catar 2022.

FUENTE: EFE