Mundial 2026: Sorpresas en Inglaterra, Foden y Alexander-Arnold quedan fuera y Panamá toma nota

Los fanáticos del fútbol en Panamá ya miran de cerca a sus rivales: Thomas Tuchel anunció los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial, dejando fuera a estrellas como Phil Foden y Trent Alexander-Arnold, un movimiento sorpresivo reporta EFE. El equipo inglés será el último rival de la fase de grupos para el conjunto panameño.

De acuerdo con la agencia EFE, las ausencias de Cole Palmer y Phil Foden responden estrictamente a su estado de forma actual. Palmer arrastra una incómoda lesión en la ingle, mientras que Foden perdió protagonismo en el cierre de temporada con el Manchester City.

En la zona defensiva, Tuchel sacudió las expectativas al prescindir de Alexander-Arnold (Real Madrid) y del histórico Harry Maguire. En su lugar, el técnico alemán apostó por figuras como Dan Burn y la inclusión del joven Nico O'Reilly para el lateral izquierdo.

Por otro lado, el ataque inglés mantiene todo su peligro con Harry Kane a la cabeza, acompañado por Marcus Rashford y la inclusión de Ivan Toney, quien llega tras firmar una gran campaña goleadora en Arabia Saudita.

El camino de Inglaterra y el choque contra Panamá

La selección inglesa forma parte del Grupo L de la cita mundialista. Los dirigidos por Tuchel arrancarán su participación el 17 de junio frente a Croacia, posteriormente se medirán a Ghana el 23 de junio y cerrarán la primera etapa contra el combinado nacional de Panamá el 27 de junio, en un partido que promete paralizar al país.

Antes del torneo, los británicos afinarán detalles en territorio estadounidense con dos encuentros amistosos: el 6 de junio ante Nueva Zelanda y el 10 de junio frente a Costa Rica.

Lista completa de convocados:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

FUENTE: EFE